العراق: إنطلاق المرحلة الأولى من الصفحة الرابعة للوعد الصادق في البصرة

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليات الوعد الصادق المرحلة الأولى من الصفحة الرابعة على محورين لنزع الأسلحة غير المرخصة و...

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