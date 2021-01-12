شاهد: القبض على خمسة ’دواعش’ من 3 محافظات عراقية

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة عناصر من عصابات "داعش" الارهابي في 3 محافظات ...

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