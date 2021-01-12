تويتر يعلق 70 الف حساب لحركة “كيو آنون” المتطرفة الموالية لترامب

2021/01/12 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ، الثلاثاء، ان موقع التواصل الاجتماعي تويتر قام بتعليق 70 الف حساب تابع لحركة ( كيون أنون) اليمنية المتطرفة الموالية للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” هذا الاجراء من موقع التواصل الاجتماعي تويتر يأتي في اطار ازالة التطرف من الموقع بعد ان قام بتعليق حساب الرئيس الامريكي من الخدمة بشكل نهائي “.وقال موقع تويتر في بيان له “لقد أوضحنا أننا سنتخذ إجراء تنفيذيًا قويًا بشأن السلوك الذي من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر غير متصل بالإنترنت، و نظرًا للأحداث العنيفة في واشنطن العاصمة ، وزيادة مخاطر الضرر ، بدأنا بشكل دائم في تعليق آلاف الحسابات التي كانت في الأساس مكرسة لمشاركة محتوى حركة ( كيو انون) “.واضاف أنه ” تم تعليق أكثر من 70 الف حساب نتيجة لجهودنا ، مع وجود العديد من الحالات التي يقوم فيها فرد واحد بانشاء عدة حسابات، حيث كانت هذه الحسابات تشارك في مشاركة محتوى ضار مرتبط بالحركة المتطرفة على نطاق واسع وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة هذه عبر الخدمة “.واشار الى أن ” تطبيق خدمة تويتر المحدث بشأن حركة ( كيو أنون) جنبًا إلى جنب مع تحديات البريد العشوائي الروتينية ، قد ادى الى تغيير في عدد المتابعين لحساب تويتر لبعض الاشخاص ، حيث ان بعض الاجراءات قد تؤدي الى خفض عدد المتابعين بالالاف “.



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