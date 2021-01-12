2021/01/12 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائحة القيود نعمة تجارية لبعض العراقيات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائحة القيود نعمة تجارية لبعض العراقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).