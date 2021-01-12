الحلبوسي: نينوى بحاجة إلى وقفة جادة لإعمارها

2021/01/12 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الثلاثاء ، إلى أن تكون هناك وقفة جادة بشأن إعمار محافظة نينوى .

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "نينوى بحاجة إلى جهد الكل، وأدعو مجلس النواب واللجنة المالية إلى أن تكون لهما وقفة جادة بهذا الشأن" .

وأضاف: أن " تُترك محافظة نينوى وأنقاضها في أيمن الموصل حتى هذا اليوم وبعد سنوات من تحريرها، لهو أمرٌ معيب على الدولة العراقية بكل مؤسساتها".

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