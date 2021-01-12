"طعن 8 منهم 4 سياح".. حكم بالإعدام على إرهابي داعش في الأردن

2021/01/12 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء بالإعدام شنقا على أردني بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم أربعة سياح في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مدينة جرش الأثرية في شمال المملكة، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

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