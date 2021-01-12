انتخاب رئيس جديد للادارة الانتخابية في المفوضية

2021/01/12 | 14:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تغيير رئيس الدائرة الانتخابية خلال اجتماع لمجلس المفوضين اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لمجلس المفوضية "استنادًا إلى قانون المفوّضية رقم (31) لسنة 2019 الفصل الثاني المادّة الثامنة منه، التي تنصّ على: (ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسًا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على (1) سنة غير قابلة للتجديد)".

وأضاف أنه "نظرًا لانقضاء مدّة الدورة الأولى منذ تسنّم المستشارة الدكتورة (أحلام الجابري) رئاسة الإدارة الانتخابية في 13/1/2020م بحسب قرار مجلس المفوّضين الصادر في 13/1/2020م، عقد مجلس المفوّضين جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس المفوّضين القاضي (جليل عدنان خلف)، وحضور جميع أعضاء المجلس، وفريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI) اليوم بغية تطبيق المادّة المذكورة آنفًا المتمثّلة باختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثانية".

واثنى الحاضرون بحسب البيان، على "الجهود المبذولة من رئيسة الإدارة الانتخابية للمدّة المنصرمة، ومن ثَمّ فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثانية، وقد رشّح عضوان من السادة أعضاء مجلس المفوّضين لرئاسة الإدارة الانتخابية، وبعد التصويت السريّ حاز المفوّض القاضي (عبّاس فرحان حسن) ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة".

PUKmedia / وكالات

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