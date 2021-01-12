تدشين أول توزيع رواتب مع الاستقطاعات في العراق

2021/01/12 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الثلاثاء، أن حكومة الإقليم ستباشر يوم الأحد المقبل بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم لشهر تاشرين الثاني من العام المنصرم.

وقال دبان في تصريح صحفي، إنه “على الرغم من مرور أكثر من 50 يوما على تأخير الرواتب ومع الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي رافقت ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على حركة السوق، فأن حكومة الإقليم تقوم بتوزيع الرواتب مع فرض استقطاعات عالية تصل إلى 21%”.

وأضاف أنه “بالأمس قررت الحكومة فرض ضرائب على عدد من القطاعات والموظفين في الشركات الخاصة، وفي نفس اليوم قررت توزيع الرواتب وفقا لاستقطاعات عالية، وهذا يعني أنها نريد زيادة حالة المعاناة لدى المواطنين”.

وأشار دبان إلى أنه “مع ارتفاع سعر النفط ووصوله إلى حوالي 57 دولاراً وتصدير الإقليم لأكثر من نصف مليون برميل ومع العائدات الأخرى، كان يفترض توزيع الرواتب بشكل منتظم واحترام المواطن، لا الاستهانة به بهذه الطريقة”.

وشهدت مدن إقليم كردستان وتحديدا السليمانية وضواحيها اضطرابات عديدة، نتجت عنها تظاهرات واحتجاجات وحرق للمقرات الحزبية، نتيجة اعتراض المواطنين على تأخر صرف رواتبهم وتوزيعها وفقا لنظام الاستقطاع.

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