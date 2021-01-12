حليب منتهي الصلاحية .. المنافذ تضبط 9 حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/01/12 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، 9 حاويات من الحليب منتهي الصلاحية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2021)، إنه "تمكنت الهيئة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط 9 حاويات تحتوي على مادة الحليب المجفف منتهي الصلاحية".

وأضاف، "تمت عملية الضبط داخل الحرم الكمركي بعد ورود معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات الميناء، حيث شُكلت لجنة على إثرها من مديرية المنفذ الحدودي/هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات للكشف على الحاويات وتبين صحة المعلومات الواردة".

وتابع، "ختمت الحاويات بالختم الكمركي وإحالتها وفق محضر اصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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