2021/01/12 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وبرنت قرب 57 دولارًا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وبرنت قرب 57 دولارًا ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وبرنت قرب 57 دولارًا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).