(وداعاً بافانا ) فيلم يقدم تأريخاً لمسيرة نضال نيلسون مانديلا ورفاقه - علي المسعود

2021/01/12 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود Goodbye Bafanaقصة حياة الزعيم الراحل نلسون مانديلا من السجن الطويل إلى الحرية والسلطة ، لطالما كانت ملهمة للثوار والمناضلين ، وشخصيته البسيطة والآسرة سحرت صناع السينما في هوليوود وغيرها ، نيلسون مانديلا هو نيلسون روليهلاهلا مانديلا المولود في الثامن عشر من يوليو لعام 1918 ، درس القانون في جامعتيّ فورت هير ويتواترسراند، كما عاش في جوهانسبورغ وكان سياسياً مناهضاً لنظام الفصل العنصري في جنوب ......





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