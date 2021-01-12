مالية البرلمان: جميع النواب يرفضون قطع الرواتب وسيتم تعديل 18 فقرة

2021/01/12 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أكدت عضو لجنة المالية النيابية محاسن حمدون ، الثلاثاء، وجود اجماع نيابي على رفض اي استقطاع او فرض ضريبة على رواتب الموظفين، مبينا ان اكثر من 18 فقرة في الموازنة سيتم تعديلها.وقالت حمدون في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” اللجنة المالية النيابية رفضت وبشكل قطعي التصويت على استقطاع رواتب الموظفين او فرض الدخل بسبب ارتفاع اسعار الدولار من قبل الحكومة وهو ايضا راي الاغلبية النيابية”.واضافت حمدون ان “اكثير من 18 فقرة في الموازنة سيتم رفضها او تعديلها بشكل كبير لوجود خلل فيها من قبل الحكومة”.واشارت الى ان “البنك المركزي رفض طلبنا بشان النظر برفع سعر الدينار واكد انها ماض بتلك الفقرة ما يستلزم اتخاذ عدة اجراءات لتخفيف الضغط على المواطن والموظفين”.



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