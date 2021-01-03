2021/01/12 | 14:12 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة متداولة : رفع توصية الى البرلمان لتعيين مشرق عباس بمنصب مستشار الكاظمي 7 SKY TV.

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