نائب عن ديالى: رئاسة البرلمان وافقت على مناقشة مصير 3 الاف متعاقد

2021/01/12 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الثلاثاء، عن موافقة رئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي على مناقشة مصير 3 الاف متعاقد في ديالى.وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” عقود بشائر الخير في ديالى لم يحسم امرها من 10 سنوات متتالية رغم ادراجها في عدة موازنات الا ان اسباب متعددة تقف حائلا امام تبني ملف الحسم رغم انه يشمل اكثر من 3 الاف موظف لايزال مصيرهم مجهولا دون اي حقوق مالية”.واضاف الكروي،ان” العقود لايمكنهم التقديم لوظائف اخرى ماجعلهم في وضع صعب ومقعد جدا”، مؤكدا أن “رئاسة مجلس النواب وافقت على طلبه في ادراج الملف في قائمة الملفات التي سيتم مناقشتها من قبل اللجنة المالية لوضع حلول حاسمة وفق الاطار الذي يضمن العدالة وانهاء مشكلة معقدة في ديالى”.ويعاني موظف عقود بشائر الخير من عدم حسم ملفاتهم منذ اكثر من 10 سنوات رغم ادراجهم في عدة موازنات لعدم تامين التخصيص المالي.انتهى/ 25 ف

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