2021/01/12 | 14:24 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 12 يناير 2021 | 02:12 مساءً

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طهران لا ترغب بالتدخل فيما يحدث في الولايات المتحدة وتعتبر الأمر شأنا داخليا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية شأن داخلي أمريكي و"لا رغبة لنا بالتدخل فيه".وقال المتحدث في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "ما يحدث في الولايات المتحدة شأن داخلي أمريكي لا رغبة لنا بالتدخل فيه، لكنا حذرنا سابقا من انتهاكات إدارة ترامب للقانون..



حذرنا منذ بداية إدارة ترامب من تداعيات انتهاكها للقانون وسياسة الأحادية التي تنتهجها".

وتابع ربيعي قائلا: "حذرنا سابقا من أن سياسة التنمر لإدارة ترامب لن تقتصر على إيران فحسب..



أمريكا تدفع اليوم ثمن صمت منتقدي ترامب ومماشاتهم له في سياساته ضد إيران".

ولفت المتحدث إلى أن الشعب الإيراني لن ينسى عقوبات ترامب "الجائرة وأعماله الشريرة ضد إيران، ونأمل أن نشهد رفع العقوبات قريبا كنتيجة لمقاومة شعبنا".

وأوضح ربيعي أن عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات، "وعلى واشنطن التوقف عن انتهاك القانون الدولي، والعمل بقرار 2231 ، وهذا ليس بحاجة إلى رد وبدل أو أي تفاوض مع إيران..



إيران ستنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل في حال رفع العقوبات، وهذا لايحتاج إلى تفاوض"، منوها بأنه لا يمكن إعادة التفاوض على ما تم التفاوض عليه في الاتفاق النووي.

وأشار المتحدث إلى أن إيران وروسيا والصين أعلنت معارضتها "بصراحة" لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وأكد المتحدث أنه لا خيار أمام طهران غير وقف العمل بالبروتوكول الإضافي ما لم ترفع العقوبات قبل 21 فبراير المقبل.

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