الخارجية الأميركية : ولاية الرئيس دونالد ترامب انتهت يوم الإثنين

2021/01/12 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية

الأميركية بشكل سابق لأوانه أن ولاية

الرئيس دونالد ترامب انتهت الإثنين ما

أثار لغطاً كبيراً على وسائل التواصل

الاجتماعي

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية

لترامب

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