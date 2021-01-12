استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي تشاد وولف

2021/01/12 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم وزير الأمن الداخلي الأميركي

بالوكالة تشاد وولف استقالته من منصبه

في أحدث استقالة لمسؤول رفيع بإدارة

الرئيس دونالد ترمب بعد أعمال شغب دامية

في مبنى الكونجرس "الكابيتول"

وقال المكتب الصحفي إن وولف

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