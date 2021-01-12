الشاعر الاديب (رضا الخفاجي) ... خزين معرفي لا زال يسعى في عطائه منذ نصف قرن..!

2021/01/12 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

كلما أجدد لقائي بالأديب والشاعر رضا

الخفاجي يدخل في قلبي بلا اذن ولا

استئذان فأحبه أكثر واحترمه بشكل كبير،

لا يمكن وصف الشعور والإحساس عند رؤيته،

وكان قد طلبني بالاسم ان التقيه وفرحتي

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