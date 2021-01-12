الحشد الشعبي يؤسس أكاديمية رياضية في كركوك

2021/01/12 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن رئيس نادي الحشد الشعبي الرياضي خالد كبيان، ان النادي سيؤسس أكاديمية رياضية في محافظة كركوك.

وقال كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اجتماعاً جمع بيني وبين مديرية شباب ورياضة محافظة كركوك تمهيداً لتأسيس اكاديمية رياضية في المحافظة”.

واضاف ان “الاكاديمية لن رياضية فقط وانما ايضاً اجتماعية، حيث نسعى الى توسيع نشاط النادي في المحافظات العراقية كافة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة”.

يذكر ان نادي الحشد الشعبي، نادٍ فتي تأسس قبل شهرين وبشهادة تأسيس رسمية من وزارة الشباب والرياضة.



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