بينهم أربعة من أربيل.. 19 لاعباً محروماً في الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز

2021/01/12 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، قائمة بأسماء اللاعبين المحرومين في الجولة (14) بدوري الكرة الممتاز بسبب البطاقات الملونة، بينهم أربعة لاعبين من فريق أربيل.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحرمان طال اربعة لاعبين من اربيل وهم، محمد نضال وهريم تحسين وهيردي سيامند وحيدر قارمان، ومن الشرطة، محمد حميد وكرار عامر، ومن الكهرباء، مصطفى علي ومحمد ابراهيم، ومن السماوة امجد سعد ومؤمل خالد".

واضافت، أن "قائمة الحرمان شملت ايضا، مصطفى سعدون من النفط، وكرار سالم من الحدود، وسيف جاسم من الميناء، وثائر كرومه من نفط البصرة، ومن النجف هاني شاكر".

وتنطلق الجولة الرابعة عشرة يوم السبت المقبل بإقامة خمس مباريات، فيما تختتم بنفس العدد من المباريات الاحد المقبل.

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