العراق: قصف في كركوك يحول ارهابيين لإشلاء ويدمر وكراً لهم

2021/01/12 | 14:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ طيران التحالف الدولي لضربتين جويتين ضد عصابات "داعش" الارهابي في محافظة كركوك....

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