وزير التجارة العراقي يؤكد إزالة الحواجز التجارية بين إيران والعراق

2021/01/12 | 14:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة العراقي ورئيس اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة، أن الاقتصاد الرقمي مهم للغاية في عالم اليوم، وبامكانه إزالة العقبات وا...

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