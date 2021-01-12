مستخدمو واتساب “يهاجرون” إلى تطبيقين جديدين: سيغنال يتصدر بزيادة 4000% وتيليغرام 91%

2021/01/12 | 14:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت تنزيلات تطبيق Signal بنسبة 4200٪ بعد أن أعلن واتساب أنه سيجبر المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية مع فيسبوك.

وأبلغ واتساب المستخدمين يوم الأربعاء أنه سيتعين عليهم البدء في مشاركة بعض البيانات الشخصية مع فيسبوك، الشركة الأم، اعتبارًا من 8 فبراير.

تشير البيانات إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في التنزيلات على تطبيقات المراسلة المشفرة المنافسة سيغنال وتليغرام.

وشهد تطبيق سيغنال 7.5 مليون عملية تنزيل الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 4200٪ عن الأسبوع السابق.



فيما شهد تيليغرام 9 ملايين عملية تنزيل، بزيادة قدرها 91٪، وكانت الهند أكبر مصدر للتنزيل لكليهما.

وتلقت سيغنال دعاية كبيرة بعد إعلان واتساب، حيث أيدت شخصيات عامة بما في ذلك ايلون ماسك وادوارد سنودين التطبيق كبديل لتطبيق واتساب.

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