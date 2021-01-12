رئيس تكتل سياسي يحسم موقفه من” استقطاع الرواتب” ويؤكد: الاغلبية خط احمر

2021/01/12 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن رئيس تكتل بيارق الخير النيابي النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، حسم موقفه من استقطاع الرواتب في موازنة 2021.وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بيارق الخير ترفض استقطاع اي مبالغ مالية من رواتب الموظفين او المتقاعدين في موازنة 2021 مؤكدا بان قرارها حاسم ولاتراجع عنه وسنضغط بهذا الاتجاه بالتنسيق مع بقية الكتل الاخرى”.واضاف الخالدي،ان” اغلب النواب مع قرار رفض استقطاع رواتب الموظفين باعتباره خط احمر لكن اراء الكتل السياسية لايزال يختلف في الاطروحات لكن في كل الاحوال ستكون الصورة واضحة ودقيقة في يوم التصويت من ناحية من سيدعم قرار الاستقطاع او يرفضه او يدفع باتجاه بدائل اخرى بعيدا عن المساس برواتب الموظفين باي حال من الاحوال”.وبدء مجلس النواب بمناقشة بعض بنود موازنة 2021 التي وصلت الى اروقته قبل نحو اسبوعين وسط جدل نيابي في ظل وجود ملفات معقدة عدة”.انتهى 25 ف

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