عائلة بن علي.. نهبوا ثروات تونس وفروا بعيدا عن العدالة

2021/01/12 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي الذي هرب إثر احتجاجات شعبية في العام 2011، تفرق أفراد عائلته في عدد من الدول وعاشوا من الثروات التي جمعوها على مدى سنوات، بعيدا عن الأضواء.

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