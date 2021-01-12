2021/01/12 | 14:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، عن توجه لرفع سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2021.

وقال ميرزا في تصريح صحفي إن “سعر برميل النفط ورد في الموازنة 42 دولاراً بينما الاسعار العالمية اليوم تتجاوز الـ 55 دولارا بالتالي هناك توجه لرفع سعر البرميل في مشروع القانون”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية ستدرس جميع بنود مشروع الموازنة بالإضافة إلى تعديل وتخفيض بعض الفقرات التي أثارت الكثير من اللغط”.

وتابع ميرزا أن “صعوبة إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة، لأنه من المحتمل عدم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف عن رفع سعر بيع النفط في الموازنة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف عن رفع سعر بيع النفط في الموازنة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف عن رفع سعر بيع النفط في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).