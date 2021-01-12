ميناء أم قصر الشمالي يحقق أعلى انتاجية في العام 2020

2021/01/12 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

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ميناء أم قصر

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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كشف مدير عام شركة موانىء العراق، فرحان الفرطوسي، الثلاثاء، عن إجمالي عدد الحاويات الوادرة إلى ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة خلال العام 2020، مؤكدا ان الميناء حقق أعلى انتاجية ومناولة العام الماضي.

وقال الفرطوسي، في بيان صحفي، اليوم، 12 كانون الثاني 2021، إن "ميناء ام قصر الشمالي حقق انتاجية اعلى في حجم البضاعة الواردة بلغت أكثر من 8 ملايين و840 ألف طنا لمختلف البضاعة، فيما بلغ مجموع الحاويات الواردة الى الميناء 314,780 حاوية".

وتابع ان " احصائيات مجموع البواخر التي رست على أرصفة الميناء تشير إلى انها تصل لنحو (984) باخرة خلال العام الماضي".

من جانبه أكد مدير ميناء أم قصر الشمالي فرزدق عبدالرزاق، ان "العام 2020 هو الأكثر انتاجية مقارنة بالعام الذي سبقه 2019 ، حيث بلغ مجموع البضاعة العامة الواردة للميناء في العام 2019 أكثر من 8,029 ملايين طنا من مختلف البضائع، لافتا إلى ان "عدد الحاويات الواردة بلغ نحو 277,372 حاوية، فيما وصل عدد البواخر الراسية على ارصفة الميناء نحو (433) باخرة وبهذه الاحصائيات مؤشر الفرق واضح بين العامين

يشار إلى ان ميناء ام قصر الشمالي وهو أحد موانئ الشركة العامة لموانئ العراق يعد الميناء الاكبر والاعلى في مستوى المناولة والبضاعة الواردة الى البلاد.

ر.إ

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