اقليم كوردستان يسجل صفر حالة وفيات بكورونا

2021/01/12 | 15:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد، مبينة ان الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت صفر حالة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "321"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



فحوصات: (2676 فحوصات جديدة)

• (1109) اربيل

• (560) السليمانية

• (985) دهوك

• (0) حلبجة

• (22) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (88 اصابات جديدة)

• (14) اربيل

• (52) السليمانية

• (21) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (983 حالة شفاء جديدة)

• (351) اربيل

• (187) السليمانية

• (369) دهوك

• (0) حلبجة

• (35) كرميان

• (41) رابرين

4.



الوفيات: (صفر حالة)

• (0) اربيل

• (2) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 98270 (341533 اربيل ، 209688 السليمانية، 423891 دهوك، 7358 حلبجة)

الاصابات 104616 (36496 اربيل ، 30229 السليمانية، 34792 دهوك، 3099 حلبجة )

الشفاء 81923 (29270 اربيل ، 23483 السليمانية، 26215 دهوك، 2955 حلبجة)

تحت العناية الصحية 19267 ( 6309 اربيل ، 5075 السليمانية، 7882 دهوك، 1 حلبجة)

الوفيات 4326 (917 اربيل ، 1671 السليمانية، 695 دهوك، 143 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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