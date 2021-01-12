انتقالة “كبيرة”.. لأول مرة منذ أشهر:  مناطق عراقية تسجل صفر وفاة بكورونا بعد أن كانت الأعلى في البلاد

2021/01/12 | 15:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

لم يسجل إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة اية حالة وفاة بين صفوف المصابين بفيروس كورونا ليتوقف إجمالي عدد الوفيات عند 3426.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي إنها سجلت 88 إصابة جديدة ليصل العدد المجمل الى 104616.

واشارت الى تعافي 983 مريضا بالجائحة ليكون عدد حالات الشفاء الكلي منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الآن 81923.

ويأتي هذا التحول الكبير بعد اشهر من تصدر مناطق اقليم كردستان قائمة الوفيات بكورونا في عموم العراق.

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