بعد فرضه سياسات خصوصية جديدة على المستخدمين.. ما هي بدائل تطبيق واتساب؟

2021/01/12 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطبيق واتساب

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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أفادت تقارير إعلامية أن عدد مستخدمي تطبيق واتساب حول العالم والذي يبلغ حاليا أكثر من 2 مليار مستخدم، قد بدأ بالانخفاض بعد فرض التطبيق سياسات خصوصية جديدة على المستخدمين تتضمن مشاركة بياناتهم مع "فيسبوك" الذي استحوذ على واتساب عام 2014.

وفي السابق كانت أحد بنود سياسة الخصوصية في "واتساب" تنص على عدم مشاركة بياناتك مع التطبيقات الأخرى المملوكة لفيسبوك أو مع التطبيقات التابعة لجهات أخرى، لكن وفقا للسياسة الجديدة لم يعد ذلك متاحا، حيث انه بموافقتك على شروط الخصوصية الجديدة سيشارك "واتساب" جميع بياناتك مع فيسبوك بما في ذلك، "رقم هاتفك، صورة حسابك الشخصية على واتساب، المجموعات التي قمت بالانضمام إليها، حالتك على واتساب، عدد مرات استخدامك لتطبيق واتساب والميزات التي تستخدمها، بيانات جهازك بما في ذلك نوع الجهاز الذي تستخدمه وشبكة الهاتف المحمول، معلومات حول موقعك، بياناتك المالية".

لماذا سيشارك واتساب تلك البيانات مع فيسبوك؟

وفقا للتحديث الجديد في سياسة الخصوصية أضاف واتساب قسما جديدا يسمى Transaction and Payments Data "بيانات المعاملات والمدفوعات"، إذ يضم هذا القسم البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين، ويكمن الهدف من جمع تلك البيانات في تحقيق إيرادات نقدية، عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق التطبيق، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.

وطبعا يشارك واتساب بياناتك مع عائلة فيسبوك كلها، بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك ماسنجر، لذا توقع في المستقبل أن تظهر لك المزيد من الإعلانات عن الأمور التي تناسب اهتماماتك أو ترغب بشرائها، لدرجة ستعتقد معها أن مارك زوكربيرغ يسكن دماغك!

هل سيقوم واتساب بمشاركة رسائلك مع فيسبوك؟

الجواب لا، لن تغير سياسة الخصوصية الجديدة الطريقة التي يتعامل بها واتساب مع الدردشات الشخصية، والتحديث لن ينتهك خصوصية الرسائل المرسلة إلى العائلة أو الأصدقاء ولن تتم قراءتها من قبل طرف ثالث كما لن يتم تخزينها.

ماذا سيحدث إن لم أوافق على تلك الشروط؟

يمنحك التطبيق فرصة حتى 8 شباط 2021 للموافقة على الشروط الجديدة المتعلقة بالخصوصية، وإذا لم تقبل بتلك الشروط سيقوم واتساب بكل بساطة بحذف حسابك اعتبارا من ذلك التاريخ.

ماذا يحدث إذا قمت بحذف حسابك؟

عند حذف حساب واتساب الخاص بك، يتم حذف رسائلك إلى جانب أي معلومات أخرى لم تعد بحاجة إليها لتشغيل واتساب، ومع ذلك، يجب على المستخدمين التأكد من عدم قيامهم بإلغاء تثبيت واتساب فحسب، بل يجب عليهم أيضا حذف حساباتهم من التطبيق.

يمكن القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم الحساب ثم اختيار "حذف حسابي".

مع العلم أن حذف حسابك لا يؤثر على المعلومات المتعلقة بك والتي يمتلكها المستخدمون الآخرون، مثل نسختهم من الرسائل التي أرسلتها إليهم.

ما هي البدائل عن واتساب؟

بدأ العديد من المستخدمين بالفعل بحذف حساباتهم على واتساب واستبداله بمنصات أخرى للمحادثة أشهرها تلغرام وسيغنال الذي تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على متجري "آبل ستور" و"غوغل بلاي" في بلدان عدة حول العالم.

ويقدم تطبيق سيغنال خدمة مجانية للمراسلة الآمنة النصية والصوتية والفيديو، ويتيح إمكانية اتصال الأفراد داخل المجموعات أيضا، ويعتمد التطبيق على تقنية التشفير الكامل للرسائل بين مستخدميه، ويمكن استخدامه على أجهزة الموبايل إضافة إلى وجود نسخة منه على الحاسوب، وكما هو الحال في بقية تطبيقات التواصل، يتيح تطبيق سيغنال استخدام الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة "الإيموجي"، إضافة إلى الملصقات (الستيكرات).

ر.إ

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