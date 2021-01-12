صالح وتحالف أمل يؤكدان أهمية ضمان شروط إنجاح الانتخابات بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط

2021/01/12 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مع وفد تحالف الأمل الكردستاني في مجلس النواب، سبل التوصل الى حلول جذربية بين بغداد واربيل .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية في البلد وملف الانتخابات المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان شروط إنجاحها بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وتهيئة كافة مستلزمات إجرائها أمنياً ولوجستيا”.

كما جرى التأكيد على “ضرورة تعاضد الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، وأن تكون موازنة العام 2021 ضامنة لحقوق المواطنين جميعاً.

وأكد صالح “ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والجدي وتوافر الرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين من أجل الوصول إلى حلول مستدامة تشمل مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان”.

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