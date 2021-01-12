القبض على قناص

2021/01/12 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء،

القبض على ما يسمى بـ"قناص داعش" في

كركوك.

وقال بيان للوكالة تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز وكالة

الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية

استخبارات الشرطة الاتحادية

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