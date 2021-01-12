جمع تواقيع نيابية لمناقشة سياسة البنك المركزي.. والبرلمان يحدد موعد استجواب المحافظ

2021/01/12 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع عضو مجلس النواب النائب جمال

المحمداوي، تواقيعا برلمانية،

الثلاثاء، لعرض موضوع عام للمناقشة

بشأن سياسة البنك المركزي الخاصة بمزاد

بيع العملة، فيما وافق رئيس مجلس النواب

على تحديد موعد لاستجواب محاف

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