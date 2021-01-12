نائبان في برلمان كردستان يطالبان برفع الحصانة عنهما لإثبات فساد في منفذ حدودي

2021/01/12 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عضوان في برلمان إقليم كردستان، طلبا الى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنهما تمهيدا لمثولهما أمام القضاء.

ووجه كل من النائبين عن حركة التغيير علي حمه صالح، ودابان محمد، كتابا الى رئاسة برلمان الإقليم، طالبا فيه برفع الحصانة عنهما بأقرب وقت، لأن ذلك من صلاحيات الرئاسة ولا يتطلب عقد جلسة للبرلمان، مبدين استعدادهما للمثول امام محكمة قضاء بنجوين في القضية المرفوعة من قبل مديرية منفذ باشماغ الحدودي.

وأكد النائبان امتلاكهما المعلومات والأدلة المطلوبة لإثبات الفساد في المنفذ الحدودي، بمبالغ وصلت حسب قولهما الى سبع مئة مليون دولار خلال الشهور الثمانية عشر الماضية.

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