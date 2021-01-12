مجلس الوزراء يوصي بتعيين مشرق الجنابي مستشارا خاصا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية

2021/01/12 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب مجلس الوزراء مجلس النواب بشأن تعيين مشرق عباس الجنابي مستشارا لرئيس الوزراء.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتابا الى البرلمان أكد فيه ان المجلس قرر في جلسته الاعتيادية في التاسع من الشهر الجاري، التوصية بتعيين الجنابي مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية، استنادا الى أحكام الفقرة باء من المادة واحد وستين خامسا من الدستور العراقي.

ومما يجدر ذكره ان الجنابي حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وعمل كاتب تحقيقات ودراسات ومقالات لوسائل اعلام ومراكز بحوث مختلفة إضافة الى عمله مديرا لمركز دراسات بيت الاعلام العراقي.

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