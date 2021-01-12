لأول مرة منذ اشهر.. كردستان لم تسجل اي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/01/12 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية..





وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 2676 فحصاً جديداً للكشف عن الفيروس؛ كانت نتائج 88 منها موجبة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: أربيل 14، السليمانية 52، دهوك 21، كرميان حالة واحدة.

كما تماثل 983 مصاباً بالشفاء، فيما انخفضت الحصيلة اليومية للوفاة بالفيروس إلى الصفر.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن إلى 104616 حالة بينها 81923 شفاء و3426 وفاة، فيما يرقد 19267 قيد العلاج.

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