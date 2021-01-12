تدريسي بجامعة ميسان يصدر كتابا عن القانون الجنائي

2021/01/12 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /صدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة ميسان رئيس نقابة الاكاديميين في ميسان الدكتور " محمد جبار اتويه النصراوي " كتاب عن السياسة الجنائية للمبادئ العامة لقانون العقوبات - رؤية فلسفية معاصرة .وذكر صاحب الاصدار "ان الكتاب تضمن فصلين تسبقهما مقدمة تتكلم عن السياسة الجنائية للمشرع في سن القواعد القانونية بشكل عام والمبادئ العامة في القانون الجنائي بشكل خاص .وتابع " ان الفصل الاول تناول سياسة المشرع في الاحكام العامة للمسؤولية الجزائية عبر مبحثين في الاول تطرق الى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقواعد سريان قانون العقوبات وفي الثاني تناول السياسة الجنائية للاحكام العامة للجريمة كتلك المتعلقة باحكام تقسيم الجرائم وبالرابطة السببية وموقف الشريعة الاسلامية منها .واضاف" ان الفصل الثاني تناول السياسة الجنائية في احكام المساهمة الجنائية والاسباب المؤثرة في المسؤولية الجزائية وعبر مبحثين ايضا ؛ الاول اقتصر على احكام المساهمة الجنائية والثاني تناول الاسباب المؤثرة في المسؤولية الجزائية .وختم " النصراوي " ان الكتاب انتهى بجملة من الاستنتاجات والمقترحات الداعية الى تعديل المبادئ العامة في قانون العقوبات على ضوء الرؤية الفلسفية المعاصرة./انتهى س

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