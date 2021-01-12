الديمقراطيون ماضون بعزل ترامب

2021/01/12 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطيون ماضون قدما بمعركة عزل ترامب، والحوثيون على قوائم الإرهاب، وإيران تواصل استفزازاتها النووي والعسكرية.

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