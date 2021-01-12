اعتقال خمسة إرهابيين في مناطق متفرقة بالعراق

2021/01/12 | 15:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في مناطق متفرقة في العراق.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان اليوم الثلاثاء، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة، استهدفت شبكات عصابات داعـش الإرهابيـة في مناطق مُتفرقة".

وأضاف، أن "وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب باشرت بسلسلة من الواجبات الناجحة، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم في قضاء الفلوجة، والثالث كان هدفاً نوعياً في العاصمة بغداد".

وتابع "كما ونفذ أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظة كركوك، أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

PUKmedia جهاز مكافحة الارهاب

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