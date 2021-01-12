2021/01/12 | 15:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتورة ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لصدور صحيفة كوردستانى نوى.

وجاء في برقية التهنئة:

السادة، رئيس التحرير، الادارة، الصحفيين والعاملين في صحيفة كوردستانى نوى.

أبعث اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 29 على صدور العدد الاول لصحيفتكم، متمنية لكم دوام النجاحات.

ان صحيفة كوردستانى نوى، كانت باكورة الصحف الكوردية بعد الثورة، مفخرة ومطلعا منقطعة النظير في مجال الصحافة الكوردية، وكان لها في الماضي وفي الوقت الحالي دورا فعالا في الدفاع عن الفكر الوطني والحقوق والحريات العامة.

ان صحيفة كوردستانى نوى منبر حر للفكر السياسي واداة للأدب، بشكل متعدد مهتم بجميع مفاصل الحياة واستطاعت ان تمنح الامكانات لشكل لا مثيل له بالاعلام الورقي، ذات تأريخ ثري باصدار العديد من الملحقات الصحفية الخاصة في المجالات كافة.

ان الصحيفة هذه، تمثل نموذجا للصحف الرزنة الملتزمة بالقوانين والاتيكيت الصحافي، لذلك نتمنى ان تستمر على هذا النهج.

مرة أخرى مبارك لكم الذكرى، آملة ان تكونوا كما عهدناكم ان تبقوا في المقدمة وان تكونوا على رأس قافلة الحرية والتعبير النبيل.

الدكتورة ريواز فائق

رئيس برلمان كوردستان

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريواز فائق: كوردستانى نوى منبر حر للفكر السياسي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريواز فائق: كوردستانى نوى منبر حر للفكر السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).