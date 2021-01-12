2021/01/12 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: مجلس النواب وضع العديد من التشريعات لتسهيل الاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: مجلس النواب وضع العديد من التشريعات لتسهيل الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).