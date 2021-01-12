بيان من وزارة المالية بشأن النفقات في موازنة 2021

2021/01/12 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة المالية : إعداد الموازنة لعام 2021 استندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية

وزارة المالية : عملنا على تقليل العقبات أمام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع

وزارة المالية : موازنة 2021 تضمنت زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020

وزارة المالية : الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد

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