حكم بالإعدام شنقاً على منفذ عملية طعن ثمانية بينهم سياح في الأردن في 2019

2021/01/12 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء بالإعدام شنقا على أردني بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم أربعة سياح في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مدينة جرش الأثرية في شمال المملكة، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.والمحكوم مصطفى أبو رويس (24 عاما) أردني من أصل فلسطيني، وهو […]

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