مصر تعيد فتح مجالها الجوي لقطر

2021/01/12 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – رفعت مصر رسميا الثلاثاء حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ 2017 واعادت فتح مجالها الجوي أمام الدوحة، حسب رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أشرف نوير.وقال نوير لوكالة فرانس برس “وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الاجواء المصرية […]

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