صادقون النيابية: قدمنا اعتراضات كثيرة على موازنة ٢٠٢١

2021/01/12 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعلنت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، عن تقديمها اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية ٢٠٢١.

وقال عضو الكتلة عبد الامير التعيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “كتلة صادقون لديها ملاحظات كبيرة على بنود الموازنة”، لافتا الى ان “مجلس النواب ملزم بتعديل البنود التي تم الاعتراض عليها حيث لا يمكن ان تمرر هذه الموازنة بالصيغة الحالية”.

واضاف ان “الموازنة تضم بنود كارثية وغير منصفة لمحافظات الوسط والجنوب”، مبينا ان “الموازنة يجب ان تتضمن حصة لبناء المحافظات الجنوبية”.

واكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، امس الاثنين، ان اكثر من 120 ترليون دينار عراقي هو حجم النفقات التشيغلية بموازنة 2021.



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