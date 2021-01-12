لأجل عيون ميسي , باريس يقرر التخلي عن امبابي

2021/01/12 | 15:45 - المصدر: سفن سكاي

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يجهز نادي باريس سان جيرمان لتحقيق أكبر استفادة من وراء نجمه كيليان مبابي قبل انتهاء عقده، في ظل التعقيدات المستمرة بينهما في ملف التجديد.

وينوي مسؤولو سان جيرمان التضحية بمبابي سريعا الصيف المقبل، من أجل هدف أكبر وهو التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكنه يرفض كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن سان جيرمان منح أولوية حاليًا لتجديد عقد الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا على مبابي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن سان جيرمان يخطط لبيع مبابي في الصيف المقبل نظير 100 مليون يورو، إذا استمر اللاعب في رفض عروض التجديد، وتأكدت مغادرته مجانًا في صيف 2022.

وأوضح أن الأموال التي سيحصل عليها باريس من بيع مبابي، سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسي، حتى لا يخالف النادي قانون اللعب المالي النظيف.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسي سينتقل إلى سان جيرمان مجانًا في الصيف المقبل، لمزاملة صديقه نيمار مجددًا.

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