تخطيط المثنى لـ NRT: المحافظة مشمولة بمشروع الصندوق الاجتماعي الممول من البنك الدولي

2021/01/12 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

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مدير تخطيط المثنى

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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أكد مدير التخطيط في محافظة المثنى، قابل حمود عباس، الثلاثاء، ان المحافظة ستشمل بالمرحلة الثانية من مشروع الصندوق الاجتماعي الممول من البنك الدولي والذي ترعاه وزارة التخطيط.

وقال عباس، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 12 كانون الثاني 2021، ان محافظة المثنى مشمولة بمشروع الصندوق الاجتماعي للمرحلة الثانية بتمويل من البنك الدولي، حيث سيبدأ المشروع بعد شهر من الآن.

وأضاف ان" المرحلة الثانية من المشروع ستشمل عدد من القرى والارياف في عدد من الوحدات الإدارية لتمويل مشاريع خدمية عدة بعيدا عن موازنة المحافظة".

وأشار إلى ان "التمويل سيكون من البنك الدولي وهو خارج موازنة المحافظة وخارج موازنة الوزارات الاتحادية".

يذكر ان محافظة المثنى تعد من اكثر المحافظات العراقية تسجيلا لنسب الفقر، حيث اعلنت وزارة التخطيط بتقريرها السنوي الى أن نسبة الفقر في المثنى وصلت إلى 52 ‎% من إجمالي سكانها.

ر.إ

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