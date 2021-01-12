رئاسة البرلمان: مجلس النواب وضع العديد من التشريعات لتسهيل الاستثمار

2021/01/12 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب وضع العديد من التشريعات لتسهيل الاستثمار.

وشدد الكعبي حسب بيان على “ضرورة إيلاء القطاع الخاص اهمية قصوى من حيث الدعم والرعاية اللازمة”، مؤكدا ان “مجلس النواب وضع العديد من التشريعات التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتنمية القطاع الخاص والنهوض بالواقع الاقتصادي الحالي”.

ودعا الكعبي “وزارة النفط للتريث وإعادة النظر بقراراتها المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص ، لاسيما في ما يخص ارتفاع اسعار النفط الاسود والعمل وفقا للقوانين النافذة التي تسهل عملية التنمية الصناعية في البلاد”.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان “الكعبي وخلال استضافة مجلس النواب لرؤساء الدوائر الاقتصادية والفنية والتوزيع في وزارة النفط ، ومدير عام دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن ، وممثلين عن اصحاب معامل الأسفلت ، وانتاج الاصباغ ، وبحضور رؤساء واعضاء لجان الاقتصاد والاستثمار ، والنفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية وعدد آخر من النواب ، للوقوف على اسباب ارتفاع اسعار النفط الاسود في المصانع والمعامل المتاحة في العراق ، ومناقشة سبل تنمية القطاع الخاص والصناعي ووضع المعالجات المطلوبة لكافة المشاكل الموجودة اكد ضرورة ان تضع الحكومة استراتيجية فاعلة لتشجيع وحماية المستثمرين ، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي وحقيقي في بناء الدولة العراقية ، مؤكدا وجوب وضع الضوابط والاجراءات الحكومية اللازمة لمتابعة ومراقبة المعامل والحد من تهريب المنتجات بالتعاون مع الاجهزة الامنية”.

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