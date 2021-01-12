الصحة تسجل 810 إصابات جديدة بكورونا

2021/01/12 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الثلاثاء.

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