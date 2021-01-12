تمثال العذراء يتوّج برج كنيسة الطاهرة بعد هدمه من عصابات داعش

2021/01/12 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل توجّت كنيسة الطاهرة الكبرى عصر هذا اليوم الموافق 11 كانون الثاني 2021 بتمثال السيدة العذراء على برجها الذي هدّمه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجاء هذا الصرح بعد عمل أكثر من أربعة أشهر نحته النحّات ثابت ميخائيل شابه بتق.جاء هذا التتويج بعد حملة إعمار كنيسة الطاهرة الكبرى التي أحرقها وعبث …

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